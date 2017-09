LUGEMISELAMUS: Rännumehe “Minu maailm” kui supersarja sajas särav seiklus

Kirjastus Petrone Print on teinud väga hea valiku, üllitades oma legendaarse “Minu” sarja 100ndana maailmarändur Tiit Pruuli raamatu. Kohe kui sellest raamatust kuulsin, teadsin, et tahan seda lugeda. Aga miks?

Põhiküsimuseks sai veel enne üllitise nägemist see, kuidas küll igasuguste vägevate tegudega hakkama saanud Pruuli veel ühe vägevuse ordeni oma rinnale riputab. Kuidas ta küll ühte raamatusse kogu maailma kokku paneb? Milliseid paiku ja meetodeid oma ilma kirjeldamiseks valib?

Tulem oli ühtaegu tuttav ja üllatav. Raamatu vormistamise idee on sama mis Jules Verne’i läbilöögiromaanil “80 päevaga ümber maailma”. Nimelt rännuvõistlus. Ja Pruuliga võistlejaks on üks samalaadselt vinge ümber ilma reisija kui Pruuli ise. Aga kuidas ja mille peale, mida saavutada ihates võistlus käib, see jäägu saladuseks. Jäägu lugeja avastamisrõõmuks.