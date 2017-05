Maainimesed protestivad riigiasutuste Tallinnast väljakolimise vastu

Saaremaa ja Hiiumaa rahvakultuurispetsialistid ei ole nõus käima Viljandis koolitustel, kui Rahvakultuuri Keskus kolitakse pealinnast Lõuna-Eestisse, nagu kultuuriministeeriumi kava ette näeb.

“Mina kardan, et saarlased ei leia nii palju motivatsiooni, et minna Viljandisse koolitustele, kuna see on meeletu aja- ja rahakulu,” tunnistab Krista Lember. Lisades, et mitu päeva tuleb edasi-tagasisõidule juurde arvestada, sest Viljandi on saarlase jaoks kauge koht.

Ka Hiiumaa rahvakultuurispetsialist Helle-Mare Kõmmus sõnab, et kui kogu keskuse tegevus läheb Viljandisse, muutub hiidlasele kohapeal käimine mitu päeva pikemaks.

“Meil on meri vahel ja transport öösiti ei käi,” ütleb Kõmmus, kes lisaks päevatöödele õpetab õhtuti tantsurühmadele rahvatantsu. Tallinnasse koolitustele on Kõmmus siiani sõitnud lennukiga, aga Paidesse või Viljandisse lennukid ju ei käi.

Keskkontori mujale kolimine pitsitaks eelkõige Saare- ja Hiiumaa, samuti Harjumaa, Ida- ja Lääne-Virumaa ning Läänemaa töötajaid, kes töökorralduse toimimiseks peaksid koosolekutele sõitma sadu kilomeetreid rohkem.