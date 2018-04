MAALEHE ARHIIVIST | Andres Ammas ülemnõukogust: vabadust oli rohkem kui praegu

Samas oli ülemnõukogu saadikutele ette nähtud ka teistsuguseid hüvesid. Ammas, kel ei ole siiani autojuhiluba, on eluaeg suur bussisõitja olnud. Ülemnõukogu liikmetele oli liiniautobussides reserveeritud kaks kohta, mille kasutamisest tuli mõni aeg enne väljumist teada anda. “Tol ajal olidki bussid väga sageli täis ning see soodustus oli bussi peale saamiseks päris oluline. Ma olen palju kordi Haapsalu ja Tallinna vahel sõites ka terve tee püsti seisnud.”

Ühel hetkel hakkas ülemnõukogus levima kumu, et rahvaesindajad võiksid olla eelistatud tol ajal defitsiitsete autoostulubade jaotamisel. “Paljud lugupeetud kolleegid sellele liimile ka läksid. Mul ei tulnud see esiteks mõttessegi ja kuna ma polnud ka ise autosõitja, polnud selleks vajadust. Aga üks muidu tore ja aus kolleeg ütles näiteks, et tal on auto endal olemas, aga sellele Zaporožetsile oleks uut mootorit tarvis. Kas saaks uue Zaporožetsi mootori?”

Inimlikud nõrkused on aegade jooksul jäänud suuresti samaks, nendib Ammas, ning meenutab ülemnõukogu poodi. “Olime just teinud ajalehe Lääne Elu ja see töö oli nii tähtis, et õhtul istusin sageli bussi, sõitsin koju Haapsallu ajalehte tegema, ja hommikul vara Tallinna tagasi. Siis ma varustasin ka suurt osa Lääne Elu toimetusest ülemnõukogu viinerite, herneste ja kommidega.”

1991. aasta augustist meenub Andres Ammasele eelkõige lõputuid ootamisi, vaidlusi ja närvilisust. “Olin selles ülemnõukogu koosseisus üks noor, kogenematu ja võhiklik tegelane. Pingelistes aruteludes iseseisvusotsuse sõnastuse üle ma ei osalenud. Saime infot, kui tuli Mart Laar ja raporteeris fraktsioonikaaslastele, kuhu on jõutud. Siis kui hääled kokku tulid, ma ei ütleks, et oli kohutav eufooria. Oli rahulolu, et nüüd on see läbi ja see on tehtud. Ma olen muidugi elu lõpuni uhke, et mulle oli antud saatuse poolt võimalus tol hetkel saalis viibida.”

Andres Ammas leiab, et 20. augusti ümber toimuva asjus on pendel käinud seinast seina. “On olnud selle päeva väärtuse pisendamist ja paiguti ka selle ületähtsustamist – nuttu ja hala, et miks meid piisavalt ei tunnustata. Tegelikult on ju tunnustatud küll. Praeguseks on see kõik kenasti paika loksunud. Tähistamine toimub, on kindlad rituaalid, näiteks presidendi roosiaia vastuvõtt, kus meeleolu on sundimatu, lahe ja vaba.”

Andres Ammas RAHVASAADIK Sai 1990. aasta ülemnõukogu valimistel Haapsalu valimisringkonnas 3873 häält. Kuulus ülemnõukogus vabariiklaste saadikugruppi, õigusliku järjepidevuse saadikugruppi, kristlik-demokraatlikku saadikurühma ja Isamaa ühendusse. Oli ajakirjanduskomisjoni ning teadus-, haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeks. Oli üks neist ülemnõukogu 69 liikmest, kes hääletasid 20. augustil 1991 kell 23.02 Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise otsuse poolt. Praeguses Riigikogus on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees.

* Riigikogusse valiti kevadel 2015 ka toonase ülemnõukogu liige Edgar Savisaar, kuid ta loobus oma saadikuvolitustest, eelistades jätkata Tallinna linnapea ametis.