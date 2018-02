"Olen eluga väga rahul ja enam hulk aastaid ei laula.

Sain Jaak Joalast sada protsenti aru, kui ta ütles, et tõmbas oma laulmisele kriipsu alla, tema aeg oli läbi. Selles mõttes oleme Jaaguga sarnased, sest me kumbki ei tahtnud … vaesuse tunnistusele alla kirjutada. Kui ikka hääl ei ole enam see, millega rahvas on harjunud, siis…

Aga täna hommikul tegin raadio lahti, ja ennäe, kuulasin üht omalauldud laulu: “Mängi kord veel, palun mängi kord veel.” (Tsiteerib ikka, ei laula.) Tead, Jüri, kõlbas kuulata küll.

Aga kui tunned, et su aastad laval olemiseks on läbi, astu lihtsalt kõrvale, jäta järele. Mul on hea põhjus ka, käisin puusaoperatsioonil … hmh … mul nüüd noore inimese puus.

Hiljem olen küll suud lahti teinud, aga mu hääl ei meeldi mulle enam."