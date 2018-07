Maaleht Šotimaal: torupillide ja kiltide maa oskab alati kuidagi üllatada

Pildile tuli ka kolm šoti meest (vasakus servas), kes polnud enne eestlaste reisigruppidega kokku puutunud. Kuna ühele neist kingiti pudel Vana Tallinna, siis on lootus, et mehed meenutavad meid hea sõnaga ja on edaspidi kõigi eestlaste vastu lahked.

“Ei õnnestunud siingi suvekuuma eest pageda,” pidid nentima Šotimaale saabunud Maalehe reisilised, kes leidsid eest krõbekuivad golfiväljakud ja ilma üle imestavad talunikud.

Parimad ilmad Šotimaa külastamiseks on tavaliselt suvekuudel, mil vihmamärjaks saamise võimalus on tavalisest mõnevõrra väiksem. Tänavu on aga kiltide ja torupillide maa viimase 40 aasta kõige kuivem suvi ning ühtki keepi pole siiani vaja läinud.

Esimesed päevad möödusid Edinburghis, mis on paljudele eestlastele tuttav koht, üsna arvukalt on noori käinud õppimas siinses ülikoolis ja linn on ka populaarne reisisihtkoht. Eriti huvitav on see Harry Potteri fännidele, sest just Edinburghis alustas ja lõpetas J. K. Rowling võlurpoisi seikluste kirjapaneku. Luudi ja rüüsid müüvaid poode on mitu, kuid need jäävad muidugi alla paljudele suveniiripoodidele, kus kaubeldakse kiltide, ruuduliste mütsikeste ning sallikestega.

Kohtumine kohaliku lambakasvatajaga – mees näitas, kuidas ta karjamaa serval vilet laseb ning karjakoerad kogu töö ära teevad ja lambad ka karjamaa kaugemalt servast karjuse juurde toovad. Bianca Mikovitš

Poodidel äri õitseb, sest Edin­burghi arhitektuuris on midagi sellist, mis soosib tänavatel kulgemist ja heatahtlikku meeleolu. Reisilised ütlesid, et poleks osanud tornikeste ja kiltkivist katustega maju nii elavalt ilmaski teiste juttude põhjal ette kujutada, nende nägemine on sõitu väärt.