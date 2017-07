Magevesi vallutab Läänemerd

Läänemeri magestub aina enam ja mõned mereliigid ei saa selles hakkama. Ka meie tulevik saab mõjutatud – sademete hulk suureneb eriti talvel, talved pehmenevad ja suvised kuivaajad omakorda pikenevad.

Üleüldine ja hoogne merepinna tõus, mida ennustati veel mõnekümne aasta eest, on jäänud Läänemeres saabumata. Sest meie maakoor pole veel toibunud jääaja survest, mille tõttu Põhja-Eestis ja Läänemere põhjaosas kallas muudkui kerkib, mis kompenseerib väheldase mereveetaseme tõusu.

“Kuid tundmatuid tegijaid on veel palju, nagu näiteks mandrite peal oleva jääkoore sulamine,” tunnistab Soome mereuurija, Turu Ülikooli saarestikumere uurimisrühma emeriitprofessor Ilppo Vuorinen ajakirjas Tieteessä Tapahtuu ilmunud ülevaateartiklis.

Eesti mereteadlaste tase ja saavutused on kindlad, ent vahel on huvitav vaadata meie merd ka sellelt kaldalt, kus seda Idamereks nimetatakse.

Kuid viimaste aastate märkimisväärseim avastus on soome teadlaste arvates Läänemere soolsuse langus.