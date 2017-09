Marek Reinaas: sotsid propageerivad parempööret ja reformikad kasutavad viimaste loosungit

Eks sul ole tõesti õigus minusuguste käest valimiste kohta aru pärida ja minul on vaat et eetiline kohustus vastata. Juba kümmekond aastat on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit tegelenud nähtusega, mille nimi on valimisvalvur, teiste sõnadega on loodud üks dokument nimega “Hea tava reeglid” ja millega on nõustunud enamik Eesti erakondi.