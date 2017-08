Mart Kivastik HOMSES MAALEHES: Eelmaa Sass tegi kolme minutiga minu näitlejatest enda näitlejad!

Saueaugu teatritalu peremees Margus Kasterpalu korraldas näitleja ja lavastaja Aleksander Eelmaa 70 aasta juubeli (mis tegelikult oli aasta tagasi, kuid jäi toona suurema tähelepanuta) pühitsemiseks sümpoosioni. Tellis seitse ettekannet ning kutsus kuulajad külasse ja tallu.

Aastaid ei ole kuulnud nii põnevaid elule ja lavakunstile, kunstile ja elamisekunstile pühendatud mõtteavaldusi, kui see sündis 5. augustil Saueaugul Aleksander Eelmaa ehk Sassi auks.

Mart Kivastik: "Arvasin, et Sass on üdini hea inimene, aga eksisin. Kuidas ma sellest aru sain?

Väga lihtsalt. Ma olen alati seganud lavastajaid, kui nad on lavastanud minu kirjutatud lugusid. Ikka on tunne, et ise tead paremini. Tol korral ka, kui Sass lavastas “Külmetava kunstniku portreed”. "