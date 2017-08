Mati Hint: võõras ja reetlik vaim võib maad võtta ka ilma võõrasteta

Tallinna Ülikoolis saab emeriitprofessorit ja ülikooli auliiget Mati Hinti taas näha 8. septembril, tema 80. sünnipäeva puhul korraldataval kõnekoosolekul. ARNO SAAR /Õhtuleht

Kui tahetakse olla keegi teine, mitte enam ise, siis ei ole inimene enam mitte keegi – ei see, kes ta on, ega ka see, kellena tahab paista. Nii hoiatab Tallinna ülikooli esimene auliige, emeriitprofessor Mati Hint, kes 28. augustil sai 80aastaseks.