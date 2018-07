MEIE METSA LUGU: Mille eest metsa kaitsta?

Öeldakse, et Eestis ürgmetsa ei ole. Tõsi, paarkümmend aastat tagasi ilmus ajakirjas Eesti Mets Viktor Masingu artikkel, kus kirjutati, et Väike-Maarja ja Kiltsi kandist leiti üks puutumata metsaosa. Pildid olid juures, see oli tõesti ürgmetsailmeline. See väike, umbes poolehektarine metsatükk oli mingil põhjusel inimtegevusest kaua kõrvale jäänud. Aga üldiselt on inimese jalg igale poole jõudnud.