Mets aitab inimesel hingata ning puidu kasutamine kliimamuutusi leevendada

Juba koolis õpetatakse, et tänu taimedele on inimesel hapnikku, mida hingata, ning et taimed on hapniku tootjaina looduses erilised. Nad kasvavad fotosünteesi abil, mis toimub klorofülli sisaldavates rohelistes rakkudes (peamiselt lehtedes). Kui lihtsustatult ütelda, muudavad nad päikeseenergia keemiliseks energiaks, kasutades seda kasvamiseks.