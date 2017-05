Värskest uurimusest selgub, et maailmas on leitud üle 60 065 puuliigi. Metsafirmad Tornator ja UPM teatasid hiljuti eellepingust, mille järgi UPM müüb 23 000 ha Põhja-Karjalas asuvaid metsakinnistuid Tornatorile.

Kuuse-metsataimede puudus sunnib lisaks kevadisele istutusele istutama ka sügisel.

Riigi ilmateenistuse teatel valitseb Eesti metsades praegu suur tuleoht, mistõttu andis kõigile maakondadele esimese astme hoiatuse, märkides seejuures, et äärmiselt tuleohtlikud on Lõuna-Eesti, Pärnumaa, Raplamaa ja Läänemaa metsad.

Soome Loodusvarakeskuse andmeil on kogu maa metsade aastane juurdekasv tõusnud 105,5 miljoni m3ni.

Riigikogu keskkonnakomisjon toetas põhimõtet, et metsa uuendusraie tuleks keelustada loomade sigimisperioodil loomastiku ja ökoloogilise mitmekesisuse kaitseks.

Väliskaubandust veab hoogsalt ülesmäge puidutööstus, mille ekspordimaht on praegu ajaloo kõrgeimal tasemel.