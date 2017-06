Miks mässitakse aiaviljad poodides paksult kilesse?

Kuigi suur eesmärk on vähendada kilekottide kasutamist ning hoida seeläbi loodust, on köögi- ja puuviljad sageli paksult kilesse tõmmatud.

“Poodidest on kassade juurest tasuta jagamiseks kilekotirullid ära korjatud. Samal ajal aga pakendatakse vaheladudes, poodides või ei tea kus asju topelt,” juhtis üks Tartumaa pereema teemale tähelepanu.

Osa juurikaid ei ole võimalik osta muidu, kui need on pakitud vahtplastist alusele ja siis veel toidukilesse. “Eriti hullul juhul on juurikas pooleks lõigatud ja siis mõlemad pooled samale alusele pakitud. No milleks!” imestas ta. “Või siis keeratakse terve kapsapea kilesse.”

Tõepoolest, kui enam ostetav kaup on aiaviljaletis lahtiselt, siis eksootilisemad viljad on sageli hoolikalt vahtplastile asetatud ja kilesse mässitud.

Lisaks on lausa nõue, et mahetooted peab tavakaubast eraldama. Seda tehakse enamasti pakendamise teel.