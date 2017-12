Miks minu ostueesõigusega erastatud maa müük ei ole maksuvaba?

Pärast abikaasa surma olen kinnistute ainuomanik. Tänavu müüsin Tartu notari vahendusel 5,43 ha maad, millel ehitisi ei ole. Notar väidab lepingus, et kinnistu müügist saadav tulu maksustatakse tulumaksuga. Kas seaduse järgi on õige, et pean selle kinnistu müügitulu pealt maksma 20% tulumaksu? Maalehes on maksu- ja tolliametile viidates selgitatud järgmist: “Tulumaksuvabastus puudutab ostueesõigusega erastatud vara võõrandamist.” See maa oli mul ju ostueesõigusega erastatud maa.

Jurist: "Selle kirjelduse alusel sai inimene kinnistu omanikuks ostueesõigusega erastamise teel. Erastatud kinnistute müügitulule annab tulumaksuseadus maksuvabastuse kahe punkti alusel."