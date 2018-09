Millised kartulisordid on praetult kõige ohutumad?

Aprillis jõustus Euroopa Komisjoni määrus, mis soovitab toiduainetööstustel ja toitlustusasutustel küpsetada kartulid maksimaalselt kuldkollaseks ja kindlasti mitte pruuniks. Põhjuseks see, et kartulite küpsetamisel ja praadimisel tekib tervisele ohtlik akrüülamiid. Milliseid sorte aga kodus krõbedate prae- või ahjukartulite valmistamiseks valida? Et rasva sisse ei imeks ning oleks mõnusam süüa.