“Mina jään” tuleb noorusliku uljuse ja lustiga

Hoolega harjutanud lapsed on juustest varvasteni valmis panema endast välja kõik kolmel tantsupeokontserdil ja laulupeol, et “Mina jään” läheks ka ajalukku.

“Aga mina?”

Kahe patsikesega Inga Nissi tantsurühmast vaatas Kalevi keskstaadionil ajakirjanikule tõsiselt otsa. Inga tahtis ka öelda, mida ta tantsupeost arvab, et see lehes ära trükitaks: nimelt on tantsupidu väga tore!

Tema kõrvale võtsid ritta Iko Juulius ja Markus (südamesõbrad väikesest peale) ning ütlesid, et nendel on vedanud – nad said juba lasteaias rahvatantsus käia. Vahepeal kahjuks ei olnud kedagi, kes õpetaks, aga kohe kui nende kooli õpetaja Helena Mõistlik rühma kokku pani, tahtsid nemad ka kaasa lüüa.