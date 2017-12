Mis saab, kui pärija ei soovi maja, samas ei lase ka teistel kinnistut pärida?

Mõtlesime venna peale, kellel ei olnud oma elamist ja kes elas seal majas. Pärijaks pani ennast see vend ja veel üks vendadest. Aga suri ka see vend, kellel oli poeg, kes nüüd on automaatselt pärija, aga pole sugugi huvitatud sellest majast, sest elab Soomes. Tal pole aega tegelda ka sellega, et loobuks pärimisest. Aga see teine ka ei soovi seda maja, kuid ei võta samuti midagi ette. Soovisime, et nad teeksid loobumise minu kasuks. Sest selle jama keskel laguneb maja iga aastaga üha rohkem. Kuidas seda teha?

Jurist: "

Kirjast ei nähtu, millal keegi on surnud. Aga see on oluline – viimase 25 aasta jooksul on Eestis jõus olnud kolm pärimisseadust. Nii isa, ema kui ka venna vara pärimise osas kohaldatakse praegu tagasiulatuvalt seda seadust, mis kehtis just tema surma hetkel."