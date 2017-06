Mis saab sajast tühjaks jäävast vallamajast?

Omavalitsuste ühinemise käigus jääb üle Eesti tühjaks sadakond vallamaja. Kuigi nende saatus on enamasti jäetud uute volikogude otsustada, on ärksamad kogukonnad asunud juba neile otstarvet otsima.

Kuna Laekvere vald ühineb Rägavere ja Vinni vallaga, tuleb ühendvalla keskus Vinni-Pajustisse.

Loodetavasti Laekvere vallamaja siiski tühjaks ei jää.

Üks võimalus on teha majja noortekeskus, kuid kasutusvõimalusi otsitakse Laasi sõnul teisigi. Maja esimesel korrusel on raamatukogu. Et hoone säiliks, on vald pannud majale uue katuse ja teinud remondi.

Kõige rohkem uusi rakendusi tuleb leida Saaremaa vallamajadele, kuna Eesti suurimal saarel ühineb koguni 12 omavalitsust. Mis praegustest vallamajadest saab, selle otsuse teeb ühinemise tegevjuhi Alo Heinsalu sõnul uue Saaremaa valla volikogu. Mõndagi on siiski selge juba praegu.

Ka Sõmerpalu alevikku Võrumaal sovhoosi lõpuaastatel ehitatud mahukat kontorihoonet ootavad ees muudatused. Sügisest ei tegutse seal enam põhikool, kohalike valimiste järel ka vallavalitsus. Üksnes spordisaal jääb. Küll jätkavad majas tegevust noortekeskus, raamatukogu ja perearst, kuid nood ei vaja eriti palju ruumi.