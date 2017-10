Mullune ränk gripp viib vaktsineerima

Doktor Katrin Martinsoni sõnul tasub ennast kindlasti vaktsineerida kroonilisi haigusi põdevatel inimestel, lapsevanematel, kelle võsukesed on sageli haiged ning neil, kelle töökohustused eeldavad suhtlust paljude teiste inimestega. Maailma tervishoiuorganisatsioon soovitab vaktsineerida ka rasedaid, kelle sünnitustähtaeg langeb gripihooaega. Niiviisi saab ema oma sündivat last gripi eest kaitsta.

Kui varem on gripivaktsiin sisaldanud kolme viirusetüve, siis tänavu on saadaval ka vaktsiin, mis sisaldab kaht A- ja kaht B-gripi tüve. Hind on kolmetüvelisest küll kolmandiku võrra kallim (umbes 15 eurot), kuid ka kaitse on laiem.

Linnamõisa perearstikeskuse perearst Reet Laidoja viitab, et gripiteadlikkus on Eestis tõusnud, kuid on ka palju vaktsineerimisvastaseid, kes ütlevad, et on vaktsineerimisest hoolimata haigeks jäänud.