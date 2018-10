Nii korraldad lahkunule sobiva ja taskukohase matuse

Argo Ideon argo.ideon@maaleht.ee RUS

Kui tegu ei ole kirikliku matusega, kus kõneleb jumalasulane, osaleb tseremoonial harilikult matusekõneleja. Andres Putting

Matuste korraldamine on küllaltki suur väljaminek, mida omavalitsuselt saadav toetus ei kata. Kokku on võimalik hoida, kui korraldada tagasihoidlikum tseremoonia ja peielaud, valida kirstumatuse asemel tuhastamine. Kuid on kulusid, millelt ei saa kokku hoida.