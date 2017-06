Noarootsi tammtee Haapsallu on tehniliselt võimalik

Eskiisis on välja pakutud, et sild võiks välja näha selline.

Kui Noarootsi poolsaare ühendamine Haapsaluga teostub, saab sellest Eesti pikim tammtee, mis on ehitatud 121 aastat hiljem, kui valmis tee Saaremaa ja Muhu vahel. Eile tutvustatud analüüs annab õnnestumiseks lootust.

Noarootsi püsiühenduse ehk otsetee ehitamise üle on arutatud ligi sada aastat. Kohalikule rahvale tähendaks tammtee valmimine palju, nagu see tähendas ka saarlastele.

Noarootsi oli kunagi saar, nüüd madal poolsaar, mille lõunarannik on Haapsalule nii lähedal, et kui vastaskaldal mõni talunik sõnnikut laotab, on Haapsalus gaasirünnak.

Kel paat, sel pole navigatsioonihooajal muret. Ja talvel jääteega võtab autoga ülesõit umbes sama aja.

Mööda maanteed Noarootsi südamest Pürksist kulub autosõidule Haapsallu pool tundi. See aeg väheneks kolm korda, kui sõita saaks otse üle Tagalahe.

Eile Haapsalus tutvustatud tehnilise teostatavuse analüüsi kohaselt on tammtee ja silla ehitamine võimalik.