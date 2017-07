Noorte kohtumine tantsupeol tõi 60 aastat abieluõnne

Täna, 13. juulil tähistavad oma 60. pulma-aastapäeva põlised võrokesed Koidula ja Ilmar. Teemantpulmaks nimetatud tähtpäevani on noorpaar jõudnud elule käsikäes ning julgel sammul vastu astudes.

Praegu 79aastane Koidula ja 84aastane Ilmar kohtusid 61 aastat tagasi tantsupeol. Mõlemad Võrumaalt pärit noored võtsid aga kommete kohaselt kuramaaži rahulikult ning abielupaariks said nad aastapäevad hiljem.

Koidula ja Ilmari vahel 1957. aastal sõlmitud liidu kohta võib tõsimeeli öelda, et see on igavene. Kaunis paar laulatati 14. juulil Rõuge kirikus, päev varem toimus registreerimine. Nad mõlemad on särtsaka ja terava huumorimeelega ning nõnda torkaski Ilmar mulle, naeruläige silmas: “Ootame selle kuuekümnenda ära, siis jätan maha!”

“Siis on aeg lahku minna, jah,” vastas naerulsui Koidula, keda perering lühemalt Koiduks kutsub.