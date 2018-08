Oleg Lojevski “Kostjast ja hiiglasest”: Eesti erineb Venemaast selle poolest, et püütakse aru saada oma ajaloost

Tähtsaim on, et moodustus trupp, koos töötav meeskond. Suurepärased osad teeb Raimo Pass. Tema kolonel Grabbi, aga ka teised osad. Kolonel – peen, lüüriline, ustav, naljakas segu kõigest.

Elina Reinoldi teenija Juuli – imepärane näitleja, terav, koomiline, särav –, mäletan ka tema varasemaid rolle. Rõõm on näha, kuidas ta areneb.

Kuidas mängib see pikk poiss...

Kristjan Sarv?

Jah. Tal on seal palju rolle, aga ta saavutab eredalt selle, mille poole astub kogu Ogarjovi lavastus – see poiss on groteskselt orgaaniline ja usutav.

Kostja?

Temal on kõige raskem. Ta on väga hea näitleja, aga mängida presidenti, see tähendab mängida ausammast. Peeter Tammearu on tark näitleja, ta mängib ausamba asemel inimest. Mängib vana, väsinud, kunagi väga tugevat inimest, kes on sattunud suure maailma vasturääkivuste küüsi. Mulle tundub, et see näitleja veel otsib oma Kostjat ja see annab laval ka presidendile uue värvi. Presidendilgi ei ole valmis vastuseid. Ka Kostja kannab valu. See puudutab vaatajaid.

Kunstnik Ervin Õunapuu söejoonistus Kremlist, mis ilmub ekraanile suuruses 220 × 800 cm. Foto: Mats Õun

Mida eriti rõhutaksid?

Ma nägin suurepärast lavastaja koostööd kunstnik Ervin Õunapuuga. Teineteisemõistmist. Liikumine, väga intelligentne muusikaline kujundus. Kokkuvõtvalt teatri suurvorm.

Miks sa arvad, et seda lavastust peaks mängima Moskvas?

Jättes kõrvale teatraalsuse ja tulles tagasi ideoloogia juurde, tundub mulle, et selle lavastuse näitamine Venemaal on kasulik. Venelased on nagu eestlased, ja eestlased, nagu kõik teised rahvad maailmas – kohe, kui solvatakse meie omasid, siis kõik solvuvad. Eesti erineb Venemaast selle poolest, et püütakse aru saada oma ajaloost.

Venemaa eripära on see, et ajalooga ei saada hakkama, siiamaani arutatakse, milline oli Ivan Groznõi, ja me pole siiamaani nõus sellega, mida tegi Peeter I. See on kauge ajalugu. Nüüd äkki on olemas lavastus sellest, mis juhtus meile lähedal. Et samasugused reetmised ei korduks, siis tuleb seda näidata.

Mulle tundub, et president Pätsi üle ei tohiks praegu kohut pidada. Tema suurim soov oli, et rahvas elaks. Me ei saa teada, millise otsuse korral 1939. aastal oleks olnud vähem või rohkem verd...

Juudi õpetaja küsib õpilastelt, et mida te teete, kui leiate kotitäie kulda... Esimene õpilane ütleb, et võtab endale. "Sa ei ole aus," ütleb õpetaja. Teine õpilane hakkab hüüdma: kelle oma see on!? "Sa oled rumal," ütleb õpetaja. Kolmas õpilane ütleb: "Aga kust ma tean, milliseks ma muutun siis, kui leian koti kulda?"