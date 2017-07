Omavalitsus keeldub vana õpetaja andmeid avaldamast

Rühm endisi Võsu kooli õpilasi otsib oma hooldekodusse paigutatud klassijuhataja kontakti, mida kohalik omavalitsus vanuri kaitsmiseks avaldamast keeldub.

Võsu kooli 1963. aastal lõpetanud lend plaanib klassikokkutulekut. Nad tahaksid sinna kutsuda ka oma klassijuhataja Simandine Rätsepa (85), kuid oma senises elupaigas Loksa eakate kodus õpetajat enam pole ja väidetavalt ei tea keegi seal ka tema praegust asukohta.

“Varem suhtlesime temaga pidevalt, helistasime peaaegu iga päev, vahel isegi paar korda päevas,” jutustab Luule Kase, üks endistest õpilastest. Nüüd aga on õpetaja telefon tumm. “Viimati on see temalt ära võetud või koguni ei lubata tal enam helistada?” on proua murelik.