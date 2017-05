Päev presidendi sabas: minust nad sinna kirmaskile maha jäid

Õigupoolest oli Maalehel eelmisel kolmapäeval plaan kaasa teha ainult presidendi käik idapiirile, kuid kohtumised setudega muutusid nii hoogsaks, et üsna rumal olnuks poole pealt lahkuda.

Ajal kui Kersti Kaljulaid Põhjasõja ajal Vaindloo lähedal hukkunud Inglise meremeestele püstitatud mälestuskivile lilli paneb, koguneb suurem politsei- ja piirivalveametnikest koosnev delegatsioon Piusa kordonis ja kordoni ees, et valmistuda presidendiga piirile minekuks. Nad on pingul ja napisõnalised.

Ka tagumistes ruumides on väike lainetus – sel päeval on kordoni köögis tööl lähedal elav Ritta Nutov. Tal on mullu sügisest saadik unistus – satuks Kersti Kaljulaid ometi piiri külastama just siis, kui tema tööl on!

Kuna piirivalvuril peab olema täpne silm ja kindel käsi, paneb Ritta meeste taldrikud alati triiki täis. Kersti Kaljulaid läbib kokatädi testi perfektselt, saab luugist lauani midagi maha tilgutamata ning sööb ausalt kõik ära. Pärast räägib paar sõna juttu ja tänab kenasti. Ritta on kangesti rahul – kõik läks imehästi!

Obinitsa lasteaiarühm võib olla rõõmus, et president on heas vormis ja sale, mistõttu mahub istuma talle valmis pandud pisikesele toolile. Lapsed tahavad ka teada, kas ta hommikuti putru sööb (enam ei söö), mida talle lapsena kõige rohkem meeldis teha (lugeda) ja kuidas saada presidendiks (pikem vastus, sõnastatud kuulajate õrna iga arvestades).

Visiit kagunurka lõpeb ettevõtja Margus Timmo esivanemate talus Härma külas. Sinna on kokku tulnud hulk rahvast, sest sõna on välja lastud: tuleb tähtis külaline ja kirmask (külapidu värskes õhus) pärast seda.