Parim metsamajandaja ei aja kasumit taga

Kohe pärast auhinna kättesaamist, selle nädala alguses, sõitis Liidia Köster koos pojaga Peterburi, et nõnda tähistada oma 75. sünnipäeva – käies linnas, kus ta viimati oli 15aastaselt.

Liidia Köster pälvis 2017. aasta parima metsamajandaja tunnustuse paljuski selle eest, et toimetab oma metsas n-ö pika pilguga tulevikku vaadates, ei aja taga kiiret kasu ning hoolitseb, et mets oleks ise terve ja tunneks ennast hästi, et seal jaguks liigilist mitmekesisust nii taimedele kui ka loomadele ning et ka inimesel oleks metsas käies hea ja vaba tunne.

Köstri metsade ja neis tehtavate tööde näol on tegemist klassikalise talumetsamajandamisega. Talumetsast on ikka võetud endale eluks ja majapidamisele toimimiseks vajalik, aga mitte enam. Ja tagasi antud panus hoiab metsa elujõulisena veel paljude tulevaste põlvede jaoks.