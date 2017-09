Peipsi sibul ostjaid kaua ei oota

Maaleht sõitis laupäeval Varnjast Kolkjasse ja sealt edasi Mustveesse, et uurida, kuidas põlised sibula- ja kalamüüjad sel aastal sügisele vastu lähevad. Varnjast mööda järveäärset teed Kolkjani sõites loendasime majade ees 57 sibulamüüjat – mõnel pakkuda paarsada kilo, teisel mitu tonni tagaaias kasvanud sibulaid.

“Sel ja juba eelmisel aastalgi käis siin ka lätlasi, varem ei ole neid näinud. Nad on suured ostjad, räägivad, et neil tänavu sibul ei kasvanud,” ütleb Varnja südames sibulaid müüv Anna Kurm. Lätlased viivad kraami kojugi, aga muud välisturistid söövad mõne kaupmehe arvates rohkem silmadega. Kuid peamine ostja on linnast külatänavatele sõitnud eestlane, kes võtab ikka korraliku kotitäie. Tänavu olla vähem rahvast – ostja ootab tulekuks ilusat ilma.