PENSIONIREFORM: kui rahva eluiga tõuseb, pääseb pensionile alles 70aastaselt

Eelmisel nädalal avalikustas sotsiaalministeerium pensionireformi eelnõu, mille kohaselt hakatakse vanaduspensioni arvutama uut moodi. Nii kavatsetakse muuta pensionile jäämine paindlikumaks ning edaspidi saab inimene jääda pensionile ka viis aastat varem.

2021. aasta on oluline ka pensionireformis, sest just sellest aastast alates saavad inimesed valida endale ise sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või oma pensioni maksmise soovi korral peatada ilma, et nad kokkuvõttes rahaliselt kaotaksid. Paindlikku pensioni saavad kasutada kõik soovijad, kel on piisavalt tööstaaži ja vanust.

Tulevikuprognoosides märgitakse, et üha vähenev rahvastik ei suuda tulevikus aina kasvavat pensionäride armeed üleval pidada, seetõttu võiks optimaalne pensionil oleku aeg olla umbkaudu 17–18 aastat, ideaalis ka 15 aastat. Nii et kui näiteks 73aastaselt lähed pensionile, on oletatav eluiga 88–90 aastat.