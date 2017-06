PILVEDE ALL: inimesed paluvad end teadlasel äikese kätte viia

Sõbrad kutsuvad Jüri Kamenikku nooreks pilvevanaks, sest tiitel “vana” lisatakse Eestis tavaliselt neile, kes on juba midagi saavutanud, kuid 28aastane mees on aastatelt ikka veel noor.

Sõprade hulgas nooreks pilvevanaks kutsutud loodusteaduste doktorant Jüri Kamenik viib inimesi äikesejahile ja aitab pilvemustreid seletada. On ka neid, kes palunud end viia otse tornaado südamesse.

Kui loodusteaduste doktorant Jüri Kamenik ütles, et viib soovijaid linnast maale äikest vaatama, arvasin, et ta teeb nalja.

Kes sooviks sõita selleks eraldi välja? Ja kas vähe on pikse pärast elektrita tulnud istuda või halvemal juhul elektririistu välja vahetada?

“Vaat linnainimestel selliseid kogemusi pole,” vastas Kamenik tõsiselt. Talle on suurt raha pakutud selle eest, et ta kindlal kuupäeval äikest ja isegi tornaadot näitaks ning autoga selle südamesse viiks.

Kui leppisime intervjuuks aega kokku, pakkus Kamenik peamiselt kõhutundele tuginedes välja sellise päeva, mil “võib midagi toimuda” ning tõestuseks saatis satelliidifotosid, mis meenutavad pastellmaali ja kust tavateadmistega inimene ei leia esimese hooga Eestitki üles.

Määratud päeval paistis päike ja mobiili ilmarakendus ennustas sooja suveilma.