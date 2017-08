Piret Torm-Kriis: ülemsootska on seto keele ja meele hoidja

“Mina olen Piret Torm-Kriis, setopäraselt Paaba Palaga,” tutvustab pealaest jalatallani uhketes rahvariietes 14. Seto Kuningriigi ülemsootska tulijatele kätt ulatades.

Tean, et uus ülemsootska räägib kuldset, harvakuuldavalt ehedat seto keelt ja olen ennast ette valmistanud, et selles keeles me seda jutuajamist teemegi. Osaliselt see nii ka läheb, kuigi allakirjutanu sõnavara piirneb siiski üksnes mingisuguse seto-võru-eesti murraku kompotiga. Aga et kirjas pole seto keelt õigupoolest kunagi n-ö ametlikult kasutatud, pole ka selles keeles öeldu kirjapanemiseks teab mis reegleid ning artikli avaldame ikkagi eestikeelsena.