Põltsamaal hakatakse Lätile ja Leedule suppi ning salateid valmistama

Kuna Põltsamaa Felixi omanik Orkla Grupp otsustas kogu Baltikumi mahla-, supi- ja köögiviljasalatite tootmise Eestisse kolida, otsitakse senisest enam ka köögiviljakasvatajaid.

Põltsamaa Felixi juhatuse esimees Kaido Kaare rääkis, et osa valdkondade tootmine otsustati Lätist–Leedust Eestisse tuua. “Pool mahtu tuleb Põltsamaale juurde,” ütles ta. “Kõike ühe hooajaga teha ei jõua, suurendame tootmist järk-järgult kolme aasta jooksul. Toome siia kurgi-, kapsa- ja kõrvitsatooted, kuni hapuoblikani välja, mida valmistatakse praegu Lätis.”

Ettevõtte turundusdirektor Marek Viilol lisas, et nende sõsarettevõttes Lätis valmistatakse sadu tonne soolvees hapuoblikakonserve, millest Lätis, aga vähemal määral ka Leedus keedetakse kodudes hapuoblikasuppi. “Olen proovinud seda suppi, aga minu jaoks oli lätlaste rahvustoit harjumatu maitsega,” märkis ta.

Mure on aga sellega, et kui järgmisel aastal hapuoblikate purkipanek Põltsamaale tuuakse (tootekatsetused juba käivad), pole Eestist piisavalt toorainet saada, kuna siin ei tegutse ühtegi suuremat hapuoblikakasvatajat. “Järgmiseks aastaks otsime kasvatajaid-koostööpartnereid, et suudaksime selle hapuoblikakoguse kätte saada,” ütles Kaare.

Vaata ka videot!