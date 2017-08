Prangli värsked asukad: tahame oma lastele Bullerby lapsepõlve

Juulikuine ajaleheartikkel selle kohta, et Prangli saarele oodatakse elama põhikooliealiste lastega peresid, pälvis kohe ka Sindis elanud perekond Prooveri tähele- panu. Varasemast oli nelja lapse isale Gunnarile jäänud kõrvu ka raadiosaade Prangli põhikoolist.

“Meil jäi Prangli kooli õpetajatest hea ja soe mulje ning pidades eriti silmas sealset individuaalset lähenemist, mõtlesime, et see oleks laste jaoks ääretult tore,” selgitab abikaasa Jaana-Evelin.

Et ka maaelu ja aiapidamine tõmbasid, jõuti ühiselt mõtteni, et saarele minna oleks vahva. Esitati taotlus, aga suuri lootusi ei hellitatud, oldi kindlad, et ettevõtlikke tublisid peresid on palju.