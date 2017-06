Pühajärv: suvitaja ideaalmaastik

Vaade Pühajärve Kloostri­saarele, mida kohalik rahvas on ka Kuuse- ja Sõõrik­saareks kutsunud ning kus kunagi asunud klooster. Ingmar Muusikus

Järv nagu emailitud liud lebab haljaste küngaste vahel – kirjutab Friedebert Tuglas romaanis “Felix Ormusson”. “See on nagu muistne klaasmaal, heledate ja puhaste värvidega, kauniste ja karskete joontega. See on kui sügav ja käsitamatu sümbol, mille taga elu suured tõed peituvad.”