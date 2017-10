Puhkajaid kurvastanud vihmane suvi rõõmustas metsakasvatajaid

“Tänavune suvi oli, jah, puhkajatele üsna ebameeldiv ning Hiiumaa majandusele andis see tunda küll,” nendib metsaomanik ja konsulent Aira Toss Hiiumaalt. “Soojust oli metsa kasvamiseks piisavalt ja niiskust samuti.”

Sama meelt on ka RMK Kirde piirkonna metsakasvatusjuht Ilmar Paal. “Metsakasvataja peaks selle suvega kokkuvõttes rahul olema,” ütleb ta. “Vege­tat­sioo­ni­periood on olnud pikk, põuda ei ole olnud ja niiskust on jagunud pidevalt. Juurdekasvud on normaalsed.”

Metsakasvatajad kinnitavad, et kõik kevadised metsakultuurid – nii külvid kui istutused – on väga hästi kasvama läinud.

Jahe ilm ei ole putukatele, kes armastavad päikest, enamasti sobiv, seetõttu oli neid vähem ja metsakultuurid jäid neist tänavu pea puutumata.