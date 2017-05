Puidutööstuses juhtub iga päev keskeltläbi üks tööõnnetus

Tööinspektsioon tõdeb, et eelmine aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim. Iga viies tööõnnetus oli raskete killast, tööd tehes hukkus 26 inimest.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul juhtus 35% tööõnnetustest uute töötajatega.

“Puudulik väljaõpe ja juhendamine töökohal on väga sage põhjus, miks satuvad tööõnnetusse kas esimesel töökohal või uuel kohal alla aasta töötanud inimesed,” märgib Maripuu. “Teisel kohal on tööohutusnõuete eiramine. Kõrge tööõnnetuste arv ning seetõttu tegemata jäänud töö kahjustab oluliselt meie ettevõtete konkurentsivõimet. On juba olnud juhtumeid, kus välismaised partnerid ütlevad üles lepingu Eesti ettevõttega, kuna tööohutuskultuur jätab tõsiselt soovida.

Palju õnnetusi leiab aset puidutöömasinatega töötamisel. Rohkem on seal ka kukkumisi ning juhtumeid, kus töötaja saab pihta masinast tuleva töödeldud materjaliga vms.

Rahvusvahelise tööorganisatsiooni hinnangu põhjal juhtub meil üle kümne korra rohkem tööõnnetusi, kui kirja pannakse.