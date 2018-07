Puiduturu hinnaülevaade: küttepuidu hind on jätkanud kallinemist ka suvises kuumuses

Juulikuuga on kuusepalkide hind kasvanud 0,4%, männipalkide hind on jäänud aga eelmise kuu tasemele. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on mõlema puuliigi palgid kuni pool protsenti odavnenud, kuid 2017. aasta juuliga võrreldes on hinnakasv korralik.

Kuusepalk on aastaga kallinenud enam kui 10%, kuusepeenpalk ligi 13%, männipalk ligi 15% ja männipeenpalk enam kui 19%.