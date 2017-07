Purjetamine vabadusse 8.

“Erma muidugi.”

Järgnes juba pikem vaikus ja seejärel sõnas Harry: “Ma täpselt ei teagi, Volli. Seda on väga raske öelda. Arvid ütles, et ka omanik ise ei teadnud. Laev on see, mida rootslased kutsuvad köster. Arvid ütles veel, et alus oli algselt ehitatud postiveoks rannavetes. Seejärel oli see tükk aega ühe perekonna lõbusõidulaevaks. Laeva kujundus on vanamoodne, kuid ta on endiselt merekõlblik, Volli. Neetult merekõlblik.”

Ootasin minutikese ja laususin siis: “Ma olen kummastunud, kui vana ta ikkagi on.”

“Oh, ma ei tea,” mõmises Harry.