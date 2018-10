Ränk tsikliõnnetus pani neiu elule teistmoodi vaatama

„See on nagu uuestisünd. Mul ei ole kogemust, nagu oleks kusagil ära käinud, aga kahest nädalast on mäluauk,” räägib ta. „Mõnes mõttes on tunne, nagu teaks, kuidas on ära surra. Kõike tuli otsast peale õppida, nagu väikesel lapsel, alates kõndimisest.”