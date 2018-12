REISIKIRI AUSTRAALIAST | Esmalt 250 kilomeetrit otse, siis 2000 kilomeetrit paremale

Kõige odavam ja populaarsem viis Austraalias ringi sõita on rentida campervan. Saadaolevaist omakorda kõige odavam on Toyota Hiace’i ümberehitatud versioon. Rendifirmas selle ümber tiiru tehes tundub tegu olevat võrdlemisi mõistliku masinaga. Ees kaks istet, taga väike köök gaasipliidi ja valamuga ning kaks pinki, millest annab kokku ehitada kaheinimesevoodi.

„Olete vasakpoolses liikluses varem sõitnud?“ uurib rendifirma tüüp.

„Ei,“ vastame ausalt.

„No worries, siin pole nagunii eriti liiklust,“ on rendimees optimistlik. „Ärge sõitke pärast pimeduse saabumist. Ja vaadake ette, et te kängurutele või kaamelitele otsa ei sõida,“ lisab ta ja viskab meile võtmed.

Laadime oma kohvrid peale. Iste paika, peeglid ka. Käik sisse ja läheb. Auto nagu auto ikka. Tänavale keerates löön klaasipuhastid vehkima. Ai kurja, muidugi, suunatulekang on ka valel pool.

Kõrbes on vahemaad pikad – järgmise bensiinijaamani 200 kilomeetrit, linnani mitu korda rohkem. Kui juhtub õnnetus, ei hakka keegi autovrakki ära vedama. Hea kui keegi tunni-paari jooksul üldse möödagi sõidab, et küsida, kas avarii teinul veel hing sees on. Tuuli Jõesaar

Plaan on esmalt teha üks lühike ots (Austraalia mõistes) ja sõita kõigepealt 500 kilomeetrit, et vaadata kuulsat Ulurut ja seejärel uhada 2400 kilomeetrit enam-vähem otse läbi kõrbe, et jõuda Austraalia idarannikule troopikasse.

Mõeldud-tehtud. Orienteerumisega Kesk-Austraalias raskusi pole. Vaatame Alice Sprinsgis kaarti: kõigepealt umbes 250 kilomeetrit otse, siis tuleb paremale pöörata ja veel 250 kilomeetrit edasi lasta. Siis peaks Uluru juba paistma.

Metsast tulnud eestlasele on ümbrus maaliline. Pinnas on punane ja peaaegu silmapiirini ulatuvalt tasane, ajuti katkestavad maastiku monotoonsust kummalise kujuga künkad. Taimestikust peavad seniidis lõõskava päikese all vastu mõned hõredad põõsad. Lisaks mõned madalad puud, mille lehed on evolutsiooni käigus aurumise vältimiseks nii kitsaks arenenud, et varju pole ühegi puu alt loota.

Esimene tund aega Toyota Hiace’i roolis näitab kätte auto tõelise palge. Lühikese teljevahega buss on kõrgemaks ehitatud, aga sisu on temas vähe. Buss on kerge. Kõrbes lõõtsub tuul takistamatult ning kui iil satub parasjagu tulema teega risti, lajatab see bussi teed mööda tuigerdama nagu purjus pootsmani. Pole juttugi sellest, et ühe käega rooli hoida ja teisega näiteks vett juua. Roolist hoiad mõlema käe ja hammastega ning ikkagi ei suuda takistada bussi ajuti vastassuunavööndisse kaldumast.

Ohtlik loomake Miks ei tohi pimedas sõita ja mida Austraalias süüa? Mõlema küsimuse vastus on känguru. Enamiku rendiautodega on keelatud sõita pimedas, välja arvatud suuremates linnades. Põhjust näeb tegelikult ka päevavalges: nii linnade äärealadel ja tagahoovides kui ka muidugi maal näeb suuri vallabikarju tee ääres rohtu söömas. Vallabid on kängurulased, keda kohalikud eristavad hallkängurutest, vaadates, kas loom toetub istudes oma saba peale või mitte. (Känguru toetub, vallabi mitte.) Pimedas lähevad vallabid ja kängurud natuke sõgedaks. Nad ületavad kohati sajapealiste karjadena teed ja ei pea lähenevat autot mikski. Arvestades seda, et kari kängurusid võib nende liikumisviisi tõttu ilmuda tee peale väga kähku, võib kängurukarjast saada väga ebameeldiv üllatus. Sõna "kängururauad" pärinebki Austraaliast ja seal on need täiesti õigustatud, ning enamik autosid, mida maapiirkonnis näha, on varustatud korralike raudadega. Suurem jagu inimesi on kuulnud, et känguruliha süüakse ning mõni on ehk eksootilist steiki ka mõnes Euroopa restoranis maitsnud. Austraalias on restoranist känguruliha leidmisega tegemist. Asi on selles, et aastakümneid on kängurusid kütitud kui odavat liha koeratoidu valmistamiseks. Ja austraallastesse on see nii sügavalt kinnistunud, et kohalikes restoranides känguruliha naljalt ei leia. Cairnsis pakkus kängurusteiki kaks turistidele spetsialiseerunud kohta. Maitses suurepäraselt: tume, väga rikkaliku maitsega ulukiliha. Hind oli muidugi krõbe, 40 dollarit ports. Hiljem avastasime, et supermarketis müüdi sama steiki kilohinnaga 20 dollarit ja poe sügavkülmakirstust sai koertele (või supiks) võtta külmutatud kängurusabasid seitse dollarit tükk, olenemata hänna pikkusest. Nii et igale rahakotile ja maitsele midagi. Veel tasub Austraalias süüa ka krokodilli. Soolaveekrokodillid olid vahepeal üleküttimise tõttu välja suremas, kuid nüüd populatsioon taastub ja mõneski peenemas restoranis saab krokodilliliha tellida. Krokodill meenutab – nagu alligaatorilihagi – maitselt kana, kes on väga kaua soos elanud.

„Kuule, miks sa keset teed sõidad?“ küsin abikaasa käest, kui kõrvalistmel uinakust ärkan.

„Andsin alla, nii vähemalt ei laperda teelt välja,“ vastab ta.

„Aga kui keegi vastu tuleb?“

„Eks ma siis üks pool tundi varem tõmban oma ritta tagasi,“ on tal lahendus olemas.

Liiklus on jah sedamoodi tihe, et vastu võib tulla vaid üks auto tunnis, ja seda näed siis tõesti kaugelt-kaugelt, niipalju kui kuumavirvendus tee kohal lubab.

Pole ei teisi autosid ega ka bensiinijaamu. Enne tsivilisatsioonist ehk Alice Springsist lahkumist loeti meile sõnad peale, et tankida tuleb igas kohas kus võimalik ja ka siis, kui endale tundub, et veel pole vaja. Mõne liitri litsub ikka paaki. Saame teada, et jutt jumala õige. Kohati on tanklatel ligi 200 kilomeetrit vahet.

Hooletu autojuht ei saa ka selle peale loota, et mõnest teeäärsest majapidamisest kanistriga kütust laenata. Maantee ääres lihtsalt ei ole ühtegi majapidamist. Ning lähimasse linnakesse kütusekanku järele kõmpida ei ole mõistlik. Sa ei jõua lihtsalt pärale. Väljas on 40–42 kraadi kuuma, ning alles on suve algus. (Olime Austraalias oktoobris-novembris. – T. J.)

Tuule jõul vett pumpavad veskid on Austraalias samasugused püsinud XX sajandi algusest. Aeglaselt, käginal, kuid kindlalt vinnavad nad vett üles enam kui saja meetri sügavustest kaevudest. Tuuli Jõesaar

Nii et esimeses bensiinijaamas (see on seal, kus tuli paremale pöörata) tõmbame kuulekalt paagi täis. Süüa tahaks ka. Valida on kas burger või burger. Austraalia kõrbesöögikohtadega on nimelt niisugune lugu, et mis tahes tooraine sinna vedamine on väga kallis. Mõistlik on seega tellida kraami, mida saab sügavkülmutada ja/või kaua säilitada. Nii et burger. Ja õlu. Või kokakoola. Ning ikkagi on toit kallis, sest lähim koht, kus burksisaia jaoks nisu kasvab, on ilmselt 3000 kilomeetri kaugusel.

” Nii lesidki kottpimedas öös ihualasti, higistad ja loodad, et autokülmiku aku nii palju vastu peab, et hommikul ühe külma kohvi saaks juua.

Seega – burger. Võrdlemisi maitsetu. Süüa saab seda aga ahjus. Või tegelikult muidugi teeäärses puhkenurgas, mis koosneb plekk-katusega varjualusest, pingist ja lauast. Eestlase jaoks on harjumatu, et tuul ei jahuta.

Tuul on kuum, ja iga samm, mis tuleb autost eemale astuda, on vaevarikas. Päike tundub astuja oma kuumusega vastu maad litsuvat. Bensiinijaama kõrval kägiseb vana tuuleratas. Need on paljudes kohtades töös XX sajandi algusest saadik ja pumpavad endiselt kaevudest vett üles, aeglaselt, aga kindlalt.

On kohti, kus kaevud on 150 meetrit sügavad ja elektrivoolu pole paljudes sellistes kõrbepaikades endiselt raisata. Mõneski kohas käitavad bensiinijaama pumpasid diiselgeneraatorid. Ei ole mõtet nii kaugele elektriliine rajada ja millegipärast pole päikesepaneelid kõrbe sügavuses veel kuigi levinud.