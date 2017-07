Rene Bürkland: kontoritöötajaid aitavad kaks Eesti taime

Rene Bürkland ütleb, et Eesti looduses on olemas kõik taimed, mida meie tervisele vaja. Praegu ongi tal käsil nende laiem uurimine ja kaardistamine.

Hiina meditsiini arst Rene Bürkland ütleb, et enamasti söövad inimesed seda, mida tahavad, mitte seda, mida vajavad. Seda, mida vajatakse, ei saa aga lahterdada õigeks ja valeks.

"Hiina meditsiinis ei ole õiget ega valet toitumist, on sobiv ja mittesobiv. On kaks asja koos, toit ja emotsioonid. On viis põhiemotsiooni: hirm, kurbus, viha, rõõm ja mure.

Suvel on ju arbuusid ja melonid igati vajalikud, higistad palju ja vajad vett. Talvel on tarve nende järele hoopis teine, väljas on külm ja niiske.

Arbuus võib mõjuda siis hoopis kahjulikult.

Veel üks käibetõde – hommikusöök söö ise, lõuna jaga sõbraga, õhtusöök anna vaenlasele. Kui nüüd minna selle tõega näiteks Itaaliasse, siis saame sealt hommikusöögiks saiakese marmelaadiga, lõunat on ka natuke ja õhtusöök … ei jaksa ära süüa. Aga kui sa neid tänaval vaatad, siis ega nad väga paksud ja haiglased olegi. Ameerikas, tõsi küll, on pilt mõnevõrra teine."