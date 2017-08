Saaremaal suletakse Kõrkvere pood

“Kauplus teenindab päeva jooksul 30–35 ostjat, kuid paraku sellest ei piisa, et läbimüügist kaupluse otsekulud katta,” põhjendas sulgemisotsust Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov, lisades, et viimasel kümnendil on ühistu pidanud teiste üksuste arvelt üleval mitmeid teisigi väikseid maapiirkonna poode.

Koov ütles, et lõpmatult seda teha ei saa, sest vastasel juhul ei jätku raha poodide kaasajastamiseks. Ta viitas, et kaupluseta Kõrkvere kandi elanikud ei jää, sest kuue kilomeetri kaugusel asub oluliselt laiema kaubavalikuga Tornimäe pood.

Kahjuks aga pole ilma autota Tornimäel käia võimalik, sest bussiühendus on pea olematu.