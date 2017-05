Sadakonnast omavalitsusest 65 ütles sundliitmisele kindla “ei”

Sundühendamisele vastu seisjad põhjendavad oma otsust sellega, et saavad praegugi igati hakkama. Sunniga tehtavates omavalitsustes nähakse kunstlikke moodustisi, mis lõhuvad kogukonnatunnet ja süvendavad ääremaastumist.

15. maiks pidid sundliitmisega mitte nõustuvad omavalitsused valitsusele teada andma ja põhjendama, miks vägisi külge poogitav omavalitsus nende tulevikukavadega kohe üldse ei sobi.

Suurt poleemikat on tekitanud valitsuse kava sundühendada Ida-Virumaal kaheksa omavalitsust. Neist Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna on juba varem kokku leppinud Alutaguse valla moodustamises ning Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme Toila vallaks ühinemise. Illuka on eelistanud aga üksinda iseseisvalt jätkata.

Riigikohus on selgelt rõhutanud, et sundühendamise üle otsustamisel tuleb elanike arvu kõrval samaväärsena hinnata muid kriteeriume – ajalooline põhjendatus, mõju elanike elutingimustele, elanike ühtekuuluvustunne, mõju avalike teenuste kvaliteedile, haldussuutlikkusele, demograafilisele situatsioonile, transpordikorraldusele, ettevõtlusele, haridusele jm.

Lõplikud otsused ühinemiste kohta teeb valitsus juuni esimeses pooles.