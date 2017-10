Seenioride tulevik – tuleb rokkida kõrge eani

Eesti on seenoride tööhõive poolest Euroopas üsna kõrgel kohal, kuid eakamate võimeid ja oskusi tööturul alahinnatakse. Tihtipeale teevad seda ka eakad ise. Miks?

"Osalt sellepärast, et me ei saa veel lõpuni jagu nn vana kooli suhtumisest töösse ja tööellu – see on tänapäeval suuresti kaotanud kehtivuse. Kui kunagi valiti amet kogu eluks, siis nüüd räägime elukestvast õppest ja arengust, samuti sellest, et võime teostada end elu jooksul eri valdkondades. Kui kunagi oli hinnatud kohusetunne ja töökus, siis nüüd pigem kohanemisvõime, kirg ja pühendumus. Kui varem oli autoriteet see, kel oli positsioon ja võim, siis enam nii ei ole.

Kogemus ja staaž pole enam tingimata need, mida hinnatakse, pigem uuenev ja õppiv meel, soov olla tasemel, pidevalt muutuda ja uueneda. Eakamatele võivad need nõudmised tunduda liialt keerulised.

Sisuliselt oleks vaja eakate ülikooli, mis õpetab mitte ainult tulevikukompetentse, vaid ka muutustega toime tulema, uue aja kultuurikoodi."