Siin need meie lapsed siis ongi!

Eesti väljaannetest olid koolis peale Maalehe kohal ka Postimees ja Järva Teataja, seevastu ainuüksi välisajakirjanikke ja fotograafe terve bussitäis.

Tutvustati kooli, kuningannale kingiti koduleib. Hiljuti sinnakanti kolinud Tõnu Õnnepalu rääkis kenasti prantsuse keeles, mida head lapsed kuningannale ja tema perele soovivad.

Üks presidendi kantselei ametnik võttis ajakirjanikud kõrvale ja ütles, et peagi minnakse teisele korrusele tunde külastama, aga sinna kõik pildistama ja üldse kaasa ei saa, sest klassid on väikesed. Et tehku üks fotograaf pilte ja jagagu teistega. Pidin nõus olema, sest mis mul üle jäi, kuigi selline asi ei toimi kunagi. Välja valiti Postimehe fotograaf Liis Treimann, kes malbe moega esireas seisis, pirakas kaamera käes.