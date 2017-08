Sügisennustus: vähemalt september tuleb soe

“Mul üks laudapääsukeste pere haub alles poegi välja, on uuel ringil, ja seejärel läheb neil nende toitmiseks ja poegadel tiibade harjutamiseks veel oma kuu aega,” räägib Maalehe ilmatark Arvo Saidla Raplamaalt Koikse külast.

Maalehe ilmatark Ilmar Tiismaa Pärnumaalt on uurinud vanarahva tarkusi. Kui pihlakatel on palju marju, tänavu ka on, peaks tolle järgi saabuma vihmane sügis. Paistab lauritsapäeval 10. augustil päike, tuleb kuiv ja soe sügis. Seekord paistis päike ja sooja oli 23 kraadi. “Mõne märgi järgi peaks seega kuiv ja ilus sügis tulema, teise järgi märg – see vanarahvatarkus on ka nii ja naa,” on ta kimbatuses.

Enno Kalde Võrumaalt ennustab aga jahedavõitu sügist. “Eel­mistega võrreldes tuleb oluliselt külmem sügis, juba oktoober on jahedam, novembris aga on talvele sarnane ilm,” leiab ta.