Suurejooneliste freskodega Piira veterinaarravila võetakse kaitse alla

Muinsuskaitseamet esitas kultuuriministrile ettepaneku tunnistada ehitismälestisteks Piira veterinaarravila administratiivhoone. Nii astutakse samm lähemale eesmärgile hõlmata kultuurimälestistena ka Eesti uuemat ehk XX sajandi arhitektuuri. Kõnealuse 1976. aastal valminud hoone näol on tegu nõukogudeaegse modernistliku arhitektuuri esindajaga. Samalaadseid näiteid, kus sisekujundus oleks nii terviklikult säilinud, on mälestistena kaitse all seni vaid üksikud.

Tellijaks määrati Rakvere rajooni loomade haiguste tõrje jaam, mille juhataja oli Taimi Parve. Partneritega arutati ruumide jaotust ja vajadusi. Parve oli selleks ajaks palju ringi liikunud ning hoolimata sügavast nõukogude ajast isegi Kanadas käinud ja ilma näinud. See andis enesekindlust kavandada ruume üpris suurejooneliselt.

Monumentaalkunsti idee pärinenud aga Parve sõnul tollase Rakvere metsamajandi asedirektorilt Feliks Nõmmsalult. Parve arutanud seda mõtet kunstnik Elgi Reemetsaga, kellega oli Kanada reisil heaks sõbraks saanud. Tolle õde Valve Pormeister soovitanud noort andekat kunstnikku Eva Jänest.