Suurvalla pooldajad ei jäta Järvamaal jonni

Järvamaal tehakse kohalikel valimistel uus katse moodustada kogu maakonda ühendavat omavalitsust.

Praeguse seisuga tulevad kohalikud valimised Järvamaal kolmes üksuses: Paide linn, Türi vald ja Järva vald. Osa kohalikke aktiviste tahab aga edasi ajada suurvalla asja.

Läinud nädalal asutamiskoosoleku pidanud valimisliidu Suur-Järvamaa üks eestvedajaid, Järva maavanem Alo Aasma ütles Maalehele, et liidus osaleb mitmeid Järvamaal ja kaugemalgi tuntud inimesi. Nende seas Jaanus Murakas, kes on Paidesse rajatava suure piimatööstuse eestvedaja, ning Mäos tegutseva aknatööstuse Viking Windows juht Toomas Agasild.

“Inimesed näevad, et kolme vallaga lahendus on keskpärane,” sõnas Aasma. “Kui meil Eestis on maailmaklassi ettevõtjad, siis ei tohi ka avalik sektor mõttelaiskusesse kinni jääda.”