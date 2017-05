Täiskuu ei lase end maha magada

Kui täiskuu paistab aknasse, võib teie uni olla häiritud. Aga kui sulgete akna luukidega, kas ka siis mõjutab Kuu und? Viimaste teadusuuringute valgusel (loodetavasti mitte kuuvalgusel) võib kinnitada, et mõjutab küll.

Ameerika teadusajakirjanik Matt Kaplan on oma möödunud aastal ka eesti keeles avaldatud raamatus “Teadus maagia taga” ajaloole lähenenud nõnda, et müütide ja maagia taga on midagi teaduslikku, s.t korratavat ja reeglipärast. Evolutsioon on kõikvõimas ja me ei tea pooltki oma tegelikest võimetest. Inimese ajalugu on täis müüte Kuu mõjust inimesele. Eriti on lummanud täiskuu.

Kuuvalgel vihtlevad nõiad, täiskuuööl on erksad vampiirid ja kuutõbised, magades ringi hulkuvad inimesed.

Muidugi teadis kuulus saksa astronoom Johannes Kepler 400 aasta eest, et astroloogia, s.t sünnihetkel valitsenud taevamustri kuju, on inimese tulevikule leebelt öeldes oraaklus, ent selle eest maksti palka, ja sai teha astronoomitööd.

Kuid pole üllatus, et inimesel on varjatud võimeid. Sest lõppude lõpuks, kui Jeesus ütles “sinu usk on sind päästnud”, siis ega see ju vale ole.