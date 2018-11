Tallinn asub otsustavalt piirama lehepuhurite kasutamist

Tallinna linnavõimud on tänavu ja varemgi kuulma pidanud hulganisti elanike nurinat ja rahulolematust lehepuhurite kasutamise kohta.

Kõige enam kurdetakse nende tekitatud müraterrori üle. Viimastel kuudel on toimunud sel teemal mitmeid arutelusid ning linlastel on lootus, et tuleval aastal olukord muutub, sest kavandamisel on mitmeid piiranguid.