Tallinna kesklinna märkamatu plats peidab sadu iidseid luustikke

Tallinna kesklinna tiheda liiklusega tänavate vahel kaevavad arheoloogid välja luustikke. See on 1710. aastal hävinud vana Kaarli kiriku kalmistu, kuhu hakati inimesi matma rohkem kui 400 aastat tagasi.

Tõnismäe, Hariduse tänava ning Pärnu maantee kokkusaamiskohal peidab kõrgete puude alune maa sadade inimeste jäänuseid, mis võiks seal rahulikult lebada, ent kuna praeguse parkla asukohale ehitatakse äri- ja korterelamu, tuleb ajalooliselt ja arheoloogiliselt oluline väärtus päästa.

Seda teevad Tartu Ülikooli arheoloogid – magistrandid, doktorandid, bakalaureuse tudengid, aga näiteks ka bioloogid ja kooliõpilased, kes pole arheoloogiga otseselt seotud.

Selles paigas on kalmistu, mida leidude põhjal otsustades on kasutatud vähemalt Liivi sõja perioodist 1550ndatest kuni 1770ndateni.

Seega avastamist on kaevamispaigas palju. Seda enam et põhjalikke kaevamisi selles paigas pole tehtud. Kui 2003. aastal hakati haridus- ja teadusministeeriumi treppi ning kaldteed ehitama, tuli maa seest välja paarkümmend matust.

Vaata ka videot!